Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве России в Вашингтоне откроется избирательный участок

В посольстве России в Вашингтоне откроют избирательный участок для выборов в ГД.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Избирательный участок для проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва откроется в посольстве РФ в Вашингтоне, сообщает посольство России в США.

«Для проведения голосования образован избирательный участок № 8388 в посольстве Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, который расположен по адресу: 2645, Tunlaw Rd, Washington, DC, 20007», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, избирательный участок будет работать 20 сентября с 08.00 до 20.00 по местному времени. Предварительная регистрация для участия в голосовании не требуется.

Посольство напоминает, что принять участие в голосовании могут граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста и обладающие активным избирательным правом.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше