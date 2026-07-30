Ассоциация европейских клубов поддерживает бойкот ЧМ со стороны УЕФА

Организация European Football Clubs (Ассоциация европейских клубов) поддерживает решение УЕФА бойкотировать чемпионат мира по футболу из-за планов главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на мундиаль.
Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
Отметим, что главой European Football Clubs является президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. В СМИ сообщалось, что его рассматривают в качестве следующего главы ФИФА.
Как сообщали СМИ, президент ФИФА хочет разработать план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам. Это приведёт к созданию компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА.
30 июля все 55 членов УЕФА на внеочередном собрании приняли решение, что европейские сборные откажутся выступать на турнирах ФИФА, если Инфантино не отступит от своего плана.
Ранее КОНКАКАФ отвергла предложение Инфантино о продаже доли прав на ЧМ.