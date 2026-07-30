Гендиректора «УК ЭФКО» отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО генерального директора АО «УК ЭФКО» Евгения Ляшенко по обвинение в мошенничестве и присвоении либо растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
«Мещанский районный суд города Москвы 30 июля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Ляшенко Евгения Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 и частью 4 статьи 159 УК РФ», — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что фигурант является генеральным директором компании.
До этого суд арестовал председателя совета директоров АО «УК ЭФКО» Валерия Кустова по схожему обвинению.