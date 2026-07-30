Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректора «УК ЭФКО» отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве

Гендиректора «УК ЭФКО» Ляшенко отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО генерального директора АО «УК ЭФКО» Евгения Ляшенко по обвинение в мошенничестве и присвоении либо растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

«Мещанский районный суд города Москвы 30 июля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Ляшенко Евгения Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 и частью 4 статьи 159 УК РФ», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что фигурант является генеральным директором компании.

До этого суд арестовал председателя совета директоров АО «УК ЭФКО» Валерия Кустова по схожему обвинению.