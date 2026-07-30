Axios: США ожидают от ХАМАС подписания соглашения о разоружении в ближайшие дни

Совет мира, а также посредники из числа представителей Египта, Катара и Турции уже в течение нескольких месяцев ведут переговоры с ХАМАС «о демилитаризации сектора Газа» и передаче власти в анклаве технократическому комитету, утверждается в материале. Также в нем говорится, что ХАМАС «сопротивляется разоружению». США и Совет мира рассчитывают, что «усиление внешнего давления и усугубляющийся финансовый кризис в ХАМАС» могут подтолкнуть движение к «принятию соглашения».