Axios: США ожидают от ХАМАС подписания соглашения о разоружении в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что представители радикального палестинского движения ХАМАС вскоре подпишут соглашение, предусматривающее разоружение его формирований. Об этом сообщил американский портал Axios.
По словам его источников, Белый дом и созданный по инициативе США Совет мира «считают, что ХАМАС может в ближайшие дни подписать соглашение о начале разоружения и демилитаризации сектора Газа». Как отмечается в публикации, это «стало бы значительным прорывом с точки зрения реализации мирного плана» по сектору Газа, предложенного США.
Совет мира, а также посредники из числа представителей Египта, Катара и Турции уже в течение нескольких месяцев ведут переговоры с ХАМАС «о демилитаризации сектора Газа» и передаче власти в анклаве технократическому комитету, утверждается в материале. Также в нем говорится, что ХАМАС «сопротивляется разоружению». США и Совет мира рассчитывают, что «усиление внешнего давления и усугубляющийся финансовый кризис в ХАМАС» могут подтолкнуть движение к «принятию соглашения».
Как утверждают источники, проходящие в Египте переговоры «вступили в заключительную стадию». В материале подчеркивается, что представители Катара, Турции и Египта «оказывали сильное давление» на ХАМАС, добиваясь от него подписания соглашения. По версии портала, представители Ирана рекомендуют ХАМАС не спешить с этим и выиграть время.
Из материала следует, что обсуждаемые договоренности предусматривают отказ формирований ХАМАС от «тяжелых и легких вооружений в период от шести до восьми месяцев». Кроме того, предполагается, что движение «предоставит карты имеющихся сетей тоннелей, объектов по производству и хранению вооружений».
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.