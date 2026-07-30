Министр экономического развития России Максим Решетников напомнил о преимуществах, которые получает экономика Армении от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и торговли с Россией.
«За время участия в ЕАЭС армянский экспорт в страны ЕАЭС (c 2015 по 2025 год) вырос более чем в 13 раз — с $240 млн до $3,2 млрд», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Евросоюз уже требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях, разорвать гуманитарные связи с Россией и подавить внутренних оппонентов такого курса.