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Решетников напомнил Еревану о преимуществах от членства в ЕАЭС

Министр экономического развития России Максим Решетников напомнил о преимуществах, которые получает экономика Армении от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и торговли с Россией.

Министр экономического развития России Максим Решетников напомнил о преимуществах, которые получает экономика Армении от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и торговли с Россией.

«За время участия в ЕАЭС армянский экспорт в страны ЕАЭС (c 2015 по 2025 год) вырос более чем в 13 раз — с $240 млн до $3,2 млрд», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Евросоюз уже требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях, разорвать гуманитарные связи с Россией и подавить внутренних оппонентов такого курса.

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