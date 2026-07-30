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РБК: налоговая заинтересовалась доходами богатых безработных россиян

В ФНС России заинтересовались доходами богатых безработных россиян — граждане начали получать запросы от налоговых инспекций с предложением предоставить данные о соотношении дохода с их крупными покупками в виде яхт, недвижимости или дорогих авто.

В ФНС России заинтересовались доходами богатых безработных россиян — граждане начали получать запросы от налоговых инспекций с предложением предоставить данные о соотношении дохода с их крупными покупками в виде яхт, недвижимости или дорогих авто.

Как пишет РБК со ссылкой на налоговых юристов и консультантов, согласно тексту одного из таких уведомлений от московской налоговой, сотрудники запрашивают письменные пояснения и документы, подтверждающие получение доходов, за счёт которых оплачивались такие покупки.

По словам гендиректора юрфирмы «Формула согласия» Дмитрия Ломакина, клиент которого получил такое извещение, это сложная задача, но в будущем подобная практика станет массовой.

Ранее в CNBC сообщали, что богатейшие люди планеты массово меняют государства проживания.