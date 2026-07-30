РБК: налоговая заинтересовалась доходами богатых безработных россиян

Как пишет РБК со ссылкой на налоговых юристов и консультантов, согласно тексту одного из таких уведомлений от московской налоговой, сотрудники запрашивают письменные пояснения и документы, подтверждающие получение доходов, за счёт которых оплачивались такие покупки.