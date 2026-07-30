РБК: налоговая заинтересовалась доходами богатых безработных россиян

В ФНС России заинтересовались доходами богатых безработных россиян — граждане начали получать запросы от налоговых инспекций с предложением предоставить данные о соотношении дохода с их крупными покупками в виде яхт, недвижимости или дорогих авто.
Как пишет РБК со ссылкой на налоговых юристов и консультантов, согласно тексту одного из таких уведомлений от московской налоговой, сотрудники запрашивают письменные пояснения и документы, подтверждающие получение доходов, за счёт которых оплачивались такие покупки.
По словам гендиректора юрфирмы «Формула согласия» Дмитрия Ломакина, клиент которого получил такое извещение, это сложная задача, но в будущем подобная практика станет массовой.
Ранее в CNBC сообщали, что богатейшие люди планеты массово меняют государства проживания.