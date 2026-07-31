Посол РФ назвал прагматичным одобрение ядерного проекта с Росатомом в ФРГ

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев объяснил прагматизмом решение властей ФРГ одобрить расширение завода Advanced Nuclear Fuels GmbH в городе Линген для производства тепловыделяющих сборок (ТВС) по технологиям российской топливной компании «ТВЭЛ», входящей в состав госкорпорации «Росатом».
«Тут больше свойствен, вероятно, прагматизм, потому что от французской компании, видимо, не удалось отказаться», — сказал дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом он отметил, что здесь речь идет сугубо о гражданской направленности, а «отказаться от услуг всемирно известного крупнейшего концерна “Росатом”, который является абсолютным лидером в этой отрасли, видимо, совсем непросто».
«Поэтому приходится идти на какие-то изъятия, но при этом мы слышим заверения, в том числе от властей Нижней Саксонии, что это никаким образом не связано с оружейным компонентом. Все это имеет сугубо гражданскую направленность. Последим», — резюмировал посол РФ.
22 июля Министерство окружающей среды федеральной земли Нижняя Саксония сообщило, что одобрило расширение завода Advanced Nuclear Fuels GmbH в Лингене для производства ТВС по технологиям российской топливной компании «ТВЭЛ». Таким образом, завод в Лингене сможет производить тепловыделяющие элементы российского типа. Оператором завода является компания Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), входящая в состав французского концерна Framatome. ANF планирует выпускать шестигранные тепловыделяющие сборки для атомных электростанций российской конструкции. Для этого планируется использовать технологии российской топливной компании «ТВЭЛ».
В число условий для начала производства входит полный запрет на допуск на территорию предприятия сотрудников компаний «ТВЭЛ» и «Росатом». Российское оборудование и программное обеспечение должны проходить независимую внешнюю проверку и быть изолированы от остальной IT-инфраструктуры завода. Поставляемые из России тепловыделяющие элементы подлежат стопроцентному контролю.