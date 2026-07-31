Посол РФ назвал прагматичным одобрение ядерного проекта с Росатомом в ФРГ

«Тут больше свойствен, вероятно, прагматизм, потому что от французской компании, видимо, не удалось отказаться», — сказал дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом он отметил, что здесь речь идет сугубо о гражданской направленности, а «отказаться от услуг всемирно известного крупнейшего концерна “Росатом”, который является абсолютным лидером в этой отрасли, видимо, совсем непросто».