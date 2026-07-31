Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Сербии ищет пропавшую в Белграде россиянку

Россиянка Людмила Туркова пропала в белградском муниципалитете Палилула, ее ищет полиция. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба сербского МВД. Как отметили в посольстве РФ в Сербии, близкие обратились в полицию с заявлением об исчезновении госпожи Турковой 29 июля.

Россиянка Людмила Туркова пропала в белградском муниципалитете Палилула, ее ищет полиция. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба сербского МВД. Как отметили в посольстве РФ в Сербии, близкие обратились в полицию с заявлением об исчезновении госпожи Турковой 29 июля.

На сообщения отвечать 28-летняя россиянка перестала за несколько дней до этого, сообщает сербский портал Telegraf. Она собиралась вечером 25 июля пойти в клуб — с тех пор она не выходит на связь.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше