Полиция Сербии ищет пропавшую в Белграде россиянку

На сообщения отвечать 28-летняя россиянка перестала за несколько дней до этого, сообщает сербский портал Telegraf. Она собиралась вечером 25 июля пойти в клуб — с тех пор она не выходит на связь.
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Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше