Журова считает, что IIHF воспользовалась лазейкой в заявлении МОК для продления отстранения России

«Не удивляет это решение. Я говорила о том, что для IIHF пока не наступил период, когда наша сборная будет отбираться на Олимпийские игры. Ведь МОК сказал, что допускать россиян нужно именно к отбору на ОИ. Я думаю, они пользуются этой зацепкой. Причём это действительно даже в суде сложно опротестовать», — цитирует её РИА Новости.