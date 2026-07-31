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Журова считает, что IIHF воспользовалась лазейкой в заявлении МОК для продления отстранения России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении совета Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных от турниров.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении совета Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных от турниров.

«Не удивляет это решение. Я говорила о том, что для IIHF пока не наступил период, когда наша сборная будет отбираться на Олимпийские игры. Ведь МОК сказал, что допускать россиян нужно именно к отбору на ОИ. Я думаю, они пользуются этой зацепкой. Причём это действительно даже в суде сложно опротестовать», — цитирует её РИА Новости.

По словам Журовой, IIHF понимает, что отсутствие российской сборной негативно сказывается на мировом хоккее, однако опасается возможной негативной реакции.

30 июля IIHF продлила отстранение российских команд на сезон-2026/27 «из-за сохраняющихся проблем с безопасностью и спортивной честностью».

Напомним, что российские сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

Ранее Свищёв заявил, что отстранение российских хоккеистов необходимо оспорить в суде.

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