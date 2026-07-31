Зеленский не добился от Трампа гарантий по поставкам ракет: в чем причина

Ранее KP.RU сообщал, что в США прошла закрытая встреча Зеленского и Трампа. Лидер США заявил главе киевского режима о необходимости завершить украинский конфликт. По его словам, он поддерживает рабочие отношения как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Зеленским.