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Израиль назвал главное условие для любых договоренностей с «Хамасом»

Израиль требует полного разоружения «Хамаса», как предварительного условия для любых дальнейших процессов по урегулированию ситуации в Газе. Об этом сообщил советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Израиль требует полного разоружения «Хамаса», как предварительного условия для любых дальнейших процессов по урегулированию ситуации в Газе. Об этом сообщил советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Господин Гендельман уточнил, что план из 15 пунктов по реализации мирного плана в секторе Газа, представленный США в мае этого года, не отвечает на эти требования. Израиль передал свои возражения по этому поводу спецпосланнику Тони Блэру, который входит в исполнительный комитет «Совета мира», отметил советник главы правительства.

Господин Гендельман добавил, что на последней встрече премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом тема Газы не обсуждалась. «Израильского отхода от “желтой линии” в секторе Газа до разоружения “Хамаса” и демилитаризации сектора не будет», — написал он в Telegram.

Подробнее о предыдущей встрече Трампа и Нетаньяху — в материале «Ъ» «Израиль просит огня».

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