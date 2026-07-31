Израиль назвал главное условие для любых договоренностей с «Хамасом»

Господин Гендельман уточнил, что план из 15 пунктов по реализации мирного плана в секторе Газа, представленный США в мае этого года, не отвечает на эти требования. Израиль передал свои возражения по этому поводу спецпосланнику Тони Блэру, который входит в исполнительный комитет «Совета мира», отметил советник главы правительства.