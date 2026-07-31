Датчанин Линд стал первым за 63 года одноруким футболистом, забившим в еврокубках

Датский футболист «Рунавика» с Фарерских островов Мариус Крюгер Линд стал автором необычного достижения в еврокубках.
Он забил гол в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций с словенским «Копером».
Необычность достижения в том, что у Линда нет одной руки. Он стал вторым в истории игроком, которому удалось забить в еврокубках с подобной особенностью.
Впервые подобное удалось Джимми Хейтсу из Северной Ирландии. В 1963 году он забил «Цюриху» в Кубке европейских чемпионов.
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ начали переговоры о проведении матчей еврокубков в Казахстане.