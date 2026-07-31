Бут заявил о надежде Путина на здравомыслие западных элит

Предприниматель уточнил, что Путин всё ещё надеется на благоразумную часть западного истеблишмента, не желающую лишиться своих денег и видеть свою страну скатывающейся в пропасть. В свою очередь, ведущий отметил, что президент России «демонстрирует колоссальную сдержанность».