Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на Западе сохранилась часть элит, не желающих терять свои капиталы и наблюдать упадок собственных стран, заявил предприниматель Виктор Бут в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Видео публикует Telegram-канал RT.
Как рассказал Бут, российский лидер ожидает, что представители европейских столиц придут к переговорам по украинскому конфликту.
«Пока не будет слишком поздно», — добавил он.
Предприниматель уточнил, что Путин всё ещё надеется на благоразумную часть западного истеблишмента, не желающую лишиться своих денег и видеть свою страну скатывающейся в пропасть. В свою очередь, ведущий отметил, что президент России «демонстрирует колоссальную сдержанность».
Ранее Бут в интервью RT заявил, что Владимир Зеленский отчаянно пытается сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.