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Бут заявил о надежде Путина на здравомыслие западных элит

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на Западе сохранилась часть элит, не желающих терять свои капиталы и наблюдать упадок собственных стран, заявил предприниматель Виктор Бут в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Источник: RT на русском

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на Западе сохранилась часть элит, не желающих терять свои капиталы и наблюдать упадок собственных стран, заявил предприниматель Виктор Бут в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Видео публикует Telegram-канал RT.

Как рассказал Бут, российский лидер ожидает, что представители европейских столиц придут к переговорам по украинскому конфликту.

«Пока не будет слишком поздно», — добавил он.

Предприниматель уточнил, что Путин всё ещё надеется на благоразумную часть западного истеблишмента, не желающую лишиться своих денег и видеть свою страну скатывающейся в пропасть. В свою очередь, ведущий отметил, что президент России «демонстрирует колоссальную сдержанность».

Ранее Бут в интервью RT заявил, что Владимир Зеленский отчаянно пытается сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.

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