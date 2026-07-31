МИД РФ не исключил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне вполне реализуема на практике, такой контакт был бы полезен. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих держав ожидаются на указанной площадке», — сказал он.