Посол РФ в ФРГ: Москва обеспокоена ядерными учениями Германии и Франции

По словам дипломата, власти Германии на словах заявляют о приверженности международным обязательствам и безъядерному статусу, закрепленному в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии (договор «Два плюс четыре»). Однако, отмечает посол, на практике Берлин участвует в совместных с Парижем ядерных миссиях и учениях, в том числе по отработке доставки оружия массового поражения.