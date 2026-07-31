В ГОСТ на детские паштеты добавят мускатный орех и кориандр

С 1 сентября в России вступает в силу обновлённый национальный стандарт на мясные паштеты для детей, который впервые разрешает добавлять в продукт мускатный орех и кориандр.
Об этом сообщает РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта.
Как следует из документа, прежняя редакция ГОСТа не рекомендовала использовать эти специи.
Новый стандарт распространяется на варёные и пастеризованные паштеты для детей старше трёх лет. Среди требований — нежная, мажущая консистенция, равномерно перемешанная и однородная масса, цвет от светло-серого до светло-коричневого с оранжевым оттенком.
Вкус строго слабосолёный, без посторонних запахов. Допускается лёгкий аромат петрушки, сельдерея, душистого перца, лука, а также вновь разрешённых мускатного ореха и кориандра.
Кроме того, ГОСТ закрепляет показатели пищевой ценности: не менее 12 г белка и не более 14 г жира на 100 г продукта. Содержание кальция должно составлять 270—450 мг, йода — 0,03—0,05 мг на 100 г.
Ранее статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов заявил, что в единый стандарт русской кухни включат около 260 блюд, более половины рецептур уже согласовано.