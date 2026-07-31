Министр спорта Великобритании поддержала бойкот ЧМ со стороны УЕФА

Министр Великобритании по культуре, СМИ и спорту Лиза Нэнди поддерживает решение УЕФА бойкотировать чемпионат мира по футболу из-за планов главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на мундиаль.
«Это принципиальное решение, которое мы решительно поддерживаем. Футбол принадлежит болельщикам, а не инвесторам-миллиардерам. Пришло время занять жёсткую позицию, чтобы защитить нашу игру», — приводит её слова журналист Бен Джейкобс.
Как сообщали СМИ, президент ФИФА хочет разработать план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам. Это приведёт к созданию компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА.
30 июля все 55 членов УЕФА на внеочередном собрании приняли решение, что европейские сборные откажутся выступать на турнирах ФИФА, если Инфантино не отступит от своего плана.
Ранее КОНКАКАФ отвергла предложение Инфантино о продаже доли прав на ЧМ.