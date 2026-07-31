Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в США не решил кому принадлежат права на показ «Мастера и Маргариты»

Суд в США еще не решил кому принадлежат права на показ «Мастера и Маргариты».

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Судебные разбирательства из-за прав на показ в США экранизации романа «Мастер и Маргарита» продолжаются, сообщили РИА Новости в Девятом окружном апелляционном суде.

В среду издание Variety сообщало, что правовые вопросы по релизу картины уехавшего из России режиссера Михаила Локшина были урегулированы и она поступит в американский прокат 18 сентября.

«По этой апелляции пока не было вынесено никакого решения, и дело остается на рассмотрении», — заявили в суде.

В феврале 2025 года Luminosity Pictures подала в суд Калифорнии иск против продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло, работавших над собственной англоязычной адаптацией романа Булгакова. Компания заявляла, что продюсеры препятствовали выпуску картины 2024 года в США, несмотря на то что у них не было законных прав на первоисточник, который якобы является достоянием общественности во всех англоязычных странах.

Как ранее сообщало РИА Новости, суд Калифорнии принял решение закрыть иск Luminosity Pictures о праве распространять англоязычную версию фильма и отказался пересматривать это решение. Несмотря на это, компания подала апелляцию, из-за чего в октябре 2025 года дело было передано в Девятый окружной апелляционный суд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше