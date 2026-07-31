Суд в США не решил кому принадлежат права на показ «Мастера и Маргариты»

В феврале 2025 года Luminosity Pictures подала в суд Калифорнии иск против продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло, работавших над собственной англоязычной адаптацией романа Булгакова. Компания заявляла, что продюсеры препятствовали выпуску картины 2024 года в США, несмотря на то что у них не было законных прав на первоисточник, который якобы является достоянием общественности во всех англоязычных странах.