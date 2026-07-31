Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, в каких регионах средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

РИА Новости: средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей в трех регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Средние зарплаты на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе в мае превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Самые высокие средние зарплаты в России получали на Чукотке — 260,7 тысячи рублей в месяц. В Магаданской области они составили 214,5 тысячи рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 205,4 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В мае в среднем по стране она составила 110,2 тысячи рублей.