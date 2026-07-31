Раскрыто, в каких регионах средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В мае в среднем по стране она составила 110,2 тысячи рублей.