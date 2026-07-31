В США выпустят ещё 250 тысяч паспортов с портретом Трампа из-за ажиотажного спроса

Высокий интерес к новому паспорту заставил Госдеп увеличить тираж. Теперь ведомство планирует выпустить ещё 250 тысяч экземпляров. Изначально власти собирались ограничиться партией в 25−30 тысяч документов, которые предназначались только для Вашингтона.