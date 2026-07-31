Fox: Турция не выполнила условия для получения F-35

В письме отмечалось, что законодательство США запрещает передачу F-35 Турции до тех пор, пока Анкара располагает российскими системами ПВО С-400 и связанным с ними оборудованием, а также пока она не обязуется не приобретать их в будущем и не выполнит «остальные установленные Конгрессом требования по сертификации». «Турция пока не соответствует этим условиям», — говорилось в документе Госдепа, отправленном на Капитолийский холм.