«Чистое свинство»: IIHF не допустила сборные России по хоккею к международным турнирам в 2027-м

IIHF отказалась допускать сборные России к международным турнирам в следующем году «из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности, защищённости и честности соревнований». А решение об участии женской национальной команды в ЧМ-2027 обещали принять в ноябре. В ФХР остались возмущены этим вердиктом и пообещали оспорить его в CAS. В мире отечественного хоккея также не скрывали эмоций. Вячеслав Фетисов обвинил организацию в русофобии, а Александр Кожевников назвал руководство IIHF «компашкой негодяев».
После того как Международный олимпийский комитет отменил ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил членство ОКР, федерации по многим видам поспешили последовать рекомендациям вышестоящей организации.
В частности, речь о командных видах — волейболе и гандболе. Это вселяло определённый оптимизм в преддверии заседания совета IIHF, где рассматривалась судьба отечественных сборных по хоккею. В ФХР призвали допустить их ко всем крупным стартам в следующем году.
К сожалению, в международной федерации оставили ограничения в силе «из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности, защищённости и честности соревнований». Единственное, вопрос о допуске взрослой женской национальной команды к ЧМ-2027 пообещали рассмотреть в ноябре «с учётом обстоятельств и оценки рисков».
Зато с белорусов санкции частично сняли. Получат возможность участвовать в турнирах женская, юниорская мужская и юниорская женская сборные страны. Однако мужские основная и молодёжная сборные в 2027-м нигде сыграть не смогут.
В ФХР остались возмущены вердиктом IIHF и пообещали оспорить его в CAS.
«ФХР не принимает и не понимает недальновидную позицию IIHF, которая игнорирует рекомендации МОК и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру», — говорится в соцсетях федерации.
Чуть более подробно о процедуре рассказал генеральный директор федерации Дмитрий Курбатов. По его словам, этой теме были посвящены два дня заседания IIHF. Он сам настаивал на возвращении всех сборных России. ФХР даже была готова компенсировать организаторам турниров дополнительные расходы на обеспечение безопасности.
Более того, удалось заручиться поддержкой США, где пройдёт мужской юниорский ЧМ-2027. В Соединённых Штатах не видели проблем в визите отечественной дружины.
«Поэтому странно, что три дня международной федерации потребовалось для того, чтобы объявить своё решение. Мы считаем решение IIHF по нашему недопуску из-за проблем с безопасностью необоснованным и идущим вразрез с позицией МОК», — добавил Курбатов.
Поддержали хоккеистов и в Госдуме. Зампред комитета по физкультуре и спорту Амир Хамитов посетовал, что международная федерация погналась за конъюнктурой.
«Болельщикам остаётся лишь с недоумением наблюдать за этими потугами и ждать, когда разум вернётся в их головы. И я уверен, что это случится быстрее, чем мы думаем: последние события, связанные с возвращением наших спортсменов на международные соревнования, говорят о том, что запретительное сумасшествие постепенно проходит», — цитирует Хамитова ТАСС.
А вот в мире российского хоккея восприняли произошедшее без удивления, хотя и не скрывали эмоций. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов посетовал, что не удалось добиться даже допуска молодёжки. По его мнению, ожидать изменения ситуации в ближайшее время не следует.
«Скорее всего, у нас нет авторитета в этой организации, чтобы отстаивать свои позиции. Русофобы, которые сегодня сидят в IIHF… Пришёл их час славы. Они издеваются над самой крутой хоккейной державой, которая дала миру современный хоккей и огромное количество величайших хоккеистов. У них появилась возможность над нами поиздеваться. Надо просто сказать, что без флага, гимна и полного соответствия всем международным стандартам ничего предлагать не надо», — приводит слова Фетисова Sport24.
Другая легенда российского хоккея, Александр Кожевников, считает, что соперникам только на руку отстранение страны, поэтому было странно ждать смягчения санкций.
«Просто негодяи. Что тут ещё можно сказать и сделать? Все эти чехи, шведы, финны… Вся эта компашка негодяев. Зависти там накопилось столько, что мама не горюй! Сборная России же всегда их “чесала” и обыгрывала. Без сборной России им стало легче играть и выигрывать. Это настоящий европейский сговор против нашей страны», — сказал он.
«Хотят показать, какие они принципиальные, а в итоге всех сметают под одну гребёнку. Чистое свинство! Весь этот совет IIHF — сборище использованных презервативов. Давайте скажем так, помягче. Хотя у меня для их описания есть более подходящие мужские слова и формулировки», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».
В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов удивился, что IIHF продлила отстранение россиян даже до выборов нового президента организации.
«Моё мнение однозначное: это безграмотное и неправильное решение. Во многих видах нас уже возвращают, хоккей не должен быть исключением», — посетовал Михайлов.
Наконец, бывший наставник сборной России Владимир Крикунов сравнил этот вердикт с выстрелом себе в ногу.
«Уже без слёз не взглянешь на некоторых полуфиналистов чемпионата мира. Ну если им неинтересно проводить серьёзные турниры с сильнейшими сборными — это их проблемы. Чемпионат мира по хоккею деградировал без России, а не мы без него. На уровень нашего хоккея это никак не повлияет», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».