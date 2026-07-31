«Чистое свинство»: IIHF не допустила сборные России по хоккею к международным турнирам в 2027-м

«Скорее всего, у нас нет авторитета в этой организации, чтобы отстаивать свои позиции. Русофобы, которые сегодня сидят в IIHF… Пришёл их час славы. Они издеваются над самой крутой хоккейной державой, которая дала миру современный хоккей и огромное количество величайших хоккеистов. У них появилась возможность над нами поиздеваться. Надо просто сказать, что без флага, гимна и полного соответствия всем международным стандартам ничего предлагать не надо», — приводит слова Фетисова Sport24.