В московском кинотеатре «Пионер» прошёл специальный показ документальной ленты «Малийский рубеж», рассказывающей о борьбе с террористами в Республике Мали.
Мероприятие организовано совместно RT.Док и информационным агентством «Африканская инициатива».
Впервые зрителю показали изнутри подготовку малийских вооружённых сил под руководством российских инструкторов.
Генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время наших героев» Екатерина Яковлева отметила, что картина посвящена настоящим героям, которые защищают мирное население от террора.
«Местные жители встречали российских участников с такой искренней радостью, что это произвело неизгладимое впечатление», — сказала она.
Главный редактор «Африканской инициативы» Артём Куреев подчеркнул, что борьба с террором в Сахеле — часть глобального противостояния коллективному Западу.
«Воюя с ними (с террористами. — RT) в Сахеле, мы наносим точно такое же поражение коллективному Западу, как на Украине», — заявил он.
В фильме отмечается, что российским силам противостоят хорошо организованные джихадистские группировки, которых, по данным разведки, поддерживают иностранные спецслужбы.
Ранее сообщалось, что Африканский корпус ВС России и армия Мали разбомбили полевые лагеря террористов в районах Фолона и Фарани.
Подразделения Африканского корпуса нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимый урон и не позволили незаконным вооружённым формированиям группировок, аффилированным с «Аль-Каидой»*, совершить государственный переворот.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.