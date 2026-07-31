Кожевников назвал свинством решение IIHF о недопуске сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении совета Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных от турниров.
«Просто негодяи. Все эти чехи, шведы, финны… Зависти там накопилось столько, что мама не горюй! Сборная России же всегда их “чесала” и обыгрывала. Без сборной России им стало легче выигрывать. Это настоящий европейский сговор. Хотят показать, какие они принципиальные, а в итоге всех сметают под одну гребёнку. Чистое свинство!» — приводит его слова «Чемпионат».
Он отметил, что ему жалко российских спортсменов, которых «по выдуманным причинам не допускают до соревнований».
30 июля IIHF продлила отстранение российских команд на сезон-2026/27 «из-за сохраняющихся проблем с безопасностью и спортивной честностью».
Напомним, что российские сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.
Ранее Свищёв заявил, что отстранение российских хоккеистов необходимо оспорить в суде.