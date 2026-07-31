Кожевников назвал свинством решение IIHF о недопуске сборной России

«Просто негодяи. Все эти чехи, шведы, финны… Зависти там накопилось столько, что мама не горюй! Сборная России же всегда их “чесала” и обыгрывала. Без сборной России им стало легче выигрывать. Это настоящий европейский сговор. Хотят показать, какие они принципиальные, а в итоге всех сметают под одну гребёнку. Чистое свинство!» — приводит его слова «Чемпионат».