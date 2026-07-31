Экс-посол Британии назвал безумными нападки на русскую культуру на Западе

«Идут серьезные нападки на русскую культуру, и это совершенно безумно, потому что все это происходит из-за того, что говорят политики. При этом большинство этих политиков сами вообще не обладают какой-либо культурой. Они довольно невежественны, поэтому, возможно, у них просто нет того культурного багажа, который есть у нас», — сказал РИА Новости Мюррей.