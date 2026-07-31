ВЕНА, 31 июл — РИА Новости. Западные политики устраивают нападки на русскую культуру, это невежественно и совершенно безумно, считает экс-посол Великобритании в Узбекистане и шотландский политический активист Крейг Мюррей.
«Идут серьезные нападки на русскую культуру, и это совершенно безумно, потому что все это происходит из-за того, что говорят политики. При этом большинство этих политиков сами вообще не обладают какой-либо культурой. Они довольно невежественны, поэтому, возможно, у них просто нет того культурного багажа, который есть у нас», — сказал РИА Новости Мюррей.
По его словам, подобная риторика наносит вред и болезненно воспринимается многими людьми.
«Я разговаривал с русскими, живущими в Лондоне, и они испытывают страх из-за этих непрекращающихся нападок», — отметил он.
При этом, по словам Мюррея, обычные жители Великобритании не проявляют враждебности к россиянам. «К счастью, они не сталкиваются с враждебностью со стороны обычных людей только потому, что они русские. Этого не происходит. Люди не подвергаются агрессии, потому что большинство обычных людей не принимает эту навязанную повестку. Но государственная риторика пугает людей. Она причиняет им боль», — заключил он.
Мюррей был послом Великобритании в Узбекистане в 2002—2004 годах.
На Западе в последние годы неоднократно возникали дискуссии вокруг отмены концертов, выставок и других культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства. В Москве заявляли, что подобные случаи являются попыткой «отмены» русской культуры.