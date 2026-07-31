Израиль заявил о подрыве туннелей «Хезболлах» с использованием 700 т взрывчатки

В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что уничтоженные объекты имели стратегическое значение для военного крыла «Хезболлах», в них располагался «центральный командный пункт» шиитских формирований в этом районе и они якобы «представляли угрозу для жителей севера Израиля и военнослужащих Армии обороны Израиля». По данным израильской стороны, эти объекты использовались для запуска десятков БПЛА и ракет в сторону Израиля.