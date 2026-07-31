Израиль заявил о подрыве туннелей «Хезболлах» с использованием 700 т взрывчатки

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Израильские военные подорвали на юге Ливана несколько подземных туннелей, использовавшихся, по их данным, вооруженными отрядами шиитской организации «Хезболлах». Для подрыва объектов в районе хребта Бофор использовано около 700 т взрывчатки.
Как следует из совместного заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, туннели находятся вблизи развалин заложенной в ХII веке крепости Бофор. «Туннели были взорваны с использованием примерно 700 т взрывчатки в ходе систематической деятельности Армии обороны Израиля по уничтожению всей террористической инфраструктуры “Хезболлах” на юге Ливана», — указано в тексте.
По версии израильской стороны, операция по подрыву туннелей была проведена после «вопиющего нарушения соглашения о прекращении огня» со стороны отрядов «Хезболлах». При этом уничтоженные объекты якобы «занимали центральное место в плане вторжения» отрядов шиитской организации на север Израиля, утверждается в тексте.
«Государство Израиль не потерпит никаких нарушений соглашения о прекращении огня. Любая попытка “Хезболлах” причинить вред силам Армии обороны Израиля или израильским гражданам встретит жесткий и мощный ответ», — указано в заявлении Нетаньяху и Каца.
Премьер и министр обороны подчеркнули, что израильская армия «останется в зоне безопасности на юге Ливана и продолжит уничтожать любую террористическую инфраструктуру, чтобы предотвратить любые попытки “Хезболлах” восстановить свой потенциал».
В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что уничтоженные объекты имели стратегическое значение для военного крыла «Хезболлах», в них располагался «центральный командный пункт» шиитских формирований в этом районе и они якобы «представляли угрозу для жителей севера Израиля и военнослужащих Армии обороны Израиля». По данным израильской стороны, эти объекты использовались для запуска десятков БПЛА и ракет в сторону Израиля.