Ранее Life.ru писал, что в Чехии оценили последствия возможной потери Украиной выхода к морю. Без портов Одессы страна может столкнуться с серьёзными проблемами в экономике и экспорте. Автор публикации отметил, что ограничение морской логистики снизит привлекательность Украины для иностранных инвесторов. По его мнению, без крупных портов вывоз продукции станет сложнее, что может повлиять на экономические перспективы страны.