Глава Датского футбольного союза осудил план Инфантино по продаже прав ЧМ

«Мы поддержим все необходимые меры, чтобы остановить этот проект. Предложение Инфантино вызывает целый ряд серьёзных опасений и вопросов, которые только усилились после сегодняшней встречи с УЕФА и ассоциациями. Предложение, имеющее такое огромное значение для международного футбола, было разработано и представлено без какого-либо предварительного участия ассоциаций. Это вызывает неприятные ассоциации с тем, как в апреле 2021 года была представлена Суперлига — как вор в ночи», — говорится в заявлении.