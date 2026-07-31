Глава Датского футбольного союза осудил план Инфантино по продаже прав ЧМ

Глава Датского футбольного союза Йеспер Меллер поделился мнением о плане главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.
«Мы поддержим все необходимые меры, чтобы остановить этот проект. Предложение Инфантино вызывает целый ряд серьёзных опасений и вопросов, которые только усилились после сегодняшней встречи с УЕФА и ассоциациями. Предложение, имеющее такое огромное значение для международного футбола, было разработано и представлено без какого-либо предварительного участия ассоциаций. Это вызывает неприятные ассоциации с тем, как в апреле 2021 года была представлена Суперлига — как вор в ночи», — говорится в заявлении.
В Дании опасаются, что план Инфантино нарушит систему управления футбола.
«Датский футбольный союз борется за душу футбола, за его целостность и за европейскую модель спорта, а данное предложение представляет собой прямую атаку».
Как сообщали СМИ, президент ФИФА хочет разработать план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам. Это приведёт к созданию компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА.
30 июля все 55 членов УЕФА на внеочередном собрании приняли решение, что европейские сборные откажутся выступать на турнирах ФИФА, если Инфантино не отступит от своего плана.
Ранее в УЕФА прокомментировали решение бойкотировать турниры под эгидой ФИФА из-за плана Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.