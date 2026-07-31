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Аэропорты Краснодара, Калуги, Пензы и Саратова временно не принимают рейсы

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в четырёх аэропортах России.

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в четырёх аэропортах России.

Об этом сообщает Росавиация.

По данным ведомства, в аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения к действующему регламенту NOTAM, согласно которому регулярные рейсы принимаются с 9:00 до 23:00 мск.

В аэропортах Калуги, Пензы и Саратова также введены временные ограничения на полёты. Все меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в аэропорту Перми ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов.