Вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов, сообщил Гинцбург

В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак». Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России.