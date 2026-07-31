Вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов, сообщил Гинцбург

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первую российскую вакцину от рака кожи до конца 2026 года получат 20 пациентов, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Всего до конца года получение персонализированной онковакцины планируется для 20 больных», — сказал Гинцбург.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак». Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России.