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Вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов, сообщил Гинцбург

Гинцбург: российскую вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первую российскую вакцину от рака кожи до конца 2026 года получат 20 пациентов, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Всего до конца года получение персонализированной онковакцины планируется для 20 больных», — сказал Гинцбург.

В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак». Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России.