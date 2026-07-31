СМИ: Испания закрыла границу с Марокко после попыток прорыва мигрантов

События в Мелилье произошли на фоне резкого усиления миграционного давления на оба испанских автономных города в Северной Африке, граничащих с Марокко (Сеуту и Мелилью). Ранее в тот же день тысячи молодых марокканцев собрались у границы Сеуты, а сотни из них проникли на испанскую территорию, после чего власти Испании направили туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Данных о том, что попытки прорыва в Сеуте и Мелилье были скоординированы, пока нет.