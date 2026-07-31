В МИД РФ рассказали, почему Зеленскому нужно временное перемирие

«Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно… Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», — сказал дипломат для «Газеты.Ru».