В МИД РФ рассказали, почему Зеленскому нужно временное перемирие

Украина в ближайшее время может попытаться добиться перемирия на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Константин Долгов.
«Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно… Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», — сказал дипломат для «Газеты.Ru».
Он также уточнил, что морские поставки оружия Киеву фактически блокированы, что создает трудности для Украины и ее западных союзников.
Как напомнил посол, Россия не заинтересована в краткосрочных перемириях — приоритетом для нее остается только прочный мир, а также полное устранение угроз террористического характера со стороны Украины.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не хочет, чтобы у Москвы было место для маневра в переговорах по Украине.