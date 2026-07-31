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В МИД РФ рассказали, почему Зеленскому нужно временное перемирие

Посол Долгов: Удары РФ по портам и ВПК вынуждают Украину искать перемирие.

Источник: Комсомольская правда

Украина в ближайшее время может попытаться добиться перемирия на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Константин Долгов.

«Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно… Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», — сказал дипломат для «Газеты.Ru».

Он также уточнил, что морские поставки оружия Киеву фактически блокированы, что создает трудности для Украины и ее западных союзников.

Как напомнил посол, Россия не заинтересована в краткосрочных перемириях — приоритетом для нее остается только прочный мир, а также полное устранение угроз террористического характера со стороны Украины.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не хочет, чтобы у Москвы было место для маневра в переговорах по Украине.

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