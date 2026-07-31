Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне

Целями иранских БПЛА электрогенераторы, навигационные системы, а также административные и вспомогательные корпуса. В армии подчеркнули, что удары, нанесенные сегодня и в последние дни, смогли причинить существенный ущерб американским базам.
Как отмечает IRNA, на атакованной авиабазе размещаются разведывательные самолеты. Также там находятся крупная инфраструктура для обслуживания и ремонта вертолетов и БПЛА.
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