Испания перекрыла границу в Мелилье из-за массового наплыва мигрантов

Единственный действующий пограничный переход между Испанией и Марокко у автономного города Мелилья на севере Африки закрыт после попыток прорыва мигрантов, сообщает агентство EFE.
«Пограничный переход Бени-Энсар, единственный действующий между Испанией и Марокко в Мелилье, остается закрытым», — указывает агентство.
Мелилья, являющаяся испанским автономным городом на северном побережье Африки, имеет границу с Марокко. Местным жителям рекомендовано не подходить к приграничной зоне, чтобы не создавать помех для работы сотрудников правоохранительных органов.
По информации агентства, сотрудники сил безопасности пресекли несколько попыток незаконного пересечения испанской границы. В приграничном районе была зафиксирована попытка массового прорыва, в ходе которой были слышны выстрелы. Обстоятельства и лица, открывшие огонь, не уточняются.
К пункту пропуска и другим участкам границы стянуты полицейские патрули. Мониторинг обстановки осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов; ранее для наблюдения также применялись вертолеты.
Ситуация в Мелилье развивается на фоне значительного увеличения миграционного давления на оба испанских автономных города в Северной Африке, имеющих границу с Марокко (Сеуту и Мелилью). Ранее в тот же день у границы Сеуты собрались тысячи молодых марокканцев, сотни из которых проникли на испанскую территорию, после чего власти Испании направили в этот район дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Сведения о возможной координации попыток прорыва в Сеуте и Мелилье в настоящее время отсутствуют.