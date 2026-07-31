Испания перекрыла границу в Мелилье из-за массового наплыва мигрантов

Ситуация в Мелилье развивается на фоне значительного увеличения миграционного давления на оба испанских автономных города в Северной Африке, имеющих границу с Марокко (Сеуту и Мелилью). Ранее в тот же день у границы Сеуты собрались тысячи молодых марокканцев, сотни из которых проникли на испанскую территорию, после чего власти Испании направили в этот район дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Сведения о возможной координации попыток прорыва в Сеуте и Мелилье в настоящее время отсутствуют.