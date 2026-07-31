Небо Финляндии используют для атак на Россию, заявил экс-депутат

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии «Истинные финны» и основал партию «Власть принадлежит народу», которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.