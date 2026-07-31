Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небо Финляндии используют для атак на Россию, заявил экс-депутат

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Воздушное пространство Финляндии используется для атак на Россию, и заверениям финских властей, что они якобы запрещают использовать небо в этих целях, верить нельзя, заявил РИА Новости бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

Источник: AP 2024

«Этому нельзя верить (заявлениям финских властей о запрете на использование воздушного пространства — ред.)… Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», — сказал переехавший в Россию Туртиайнен.

С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии «Истинные финны» и основал партию «Власть принадлежит народу», которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.

В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженца.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше