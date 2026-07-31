«Ситуация для Киева ухудшается»: как Зеленский пытается добиться от Европы наращивания военной поддержки Украины

Владимир Зеленский провёл встречу в Польше с премьером страны Дональдом Туском. По словам главы польского правительства, они обсудили сотрудничество в сфере ПВО, а также инвестиции на Украине. Зеленский же заявил, что рассказал Туску о «дипломатической работе» в Вашингтоне. Как отмечают эксперты, турне Зеленского по США и Европе, направленное на «сбор помощи» Украине, прежде всего отражает глубочайший кризис на Западе. В силу целого комплекса причин ни Вашингтон, ни Брюссель не в силах покрыть потребности киевского режима в деньгах и оружии.
После визита в США Владимир Зеленский прилетел в Польшу, где встретился с премьером Дональдом Туском. По словам польского политика, они обсудили в том числе сотрудничество в сфере ПВО.
«Зеленский проинформировал меня о ходе переговоров в Вашингтоне. Мы также обсудили польские инвестиции на Украине, сотрудничество по антибаллистике», — приводит ТАСС заявление Туска в X по итогам встречи с Зеленским.
Впоследствии он добавил, что следующие 100 дней могут стать решающими в украинском конфликте. Туск пообещал, что Польша сделает «всё возможное… чтобы Украина получила всю необходимую помощь».
По данным СМИ, переговоры сторон продолжались около часа, но по их завершении не была организована пресс-конференция. Как предполагается, политики могли обсуждать в том числе предложение Варшавы производить на польской территории ракеты для систем Patriot по якобы обещанной Трампом лицензии.
Зеленский, со своей стороны, заявил, что рассказал Туску о «дипломатической работе» Киева в Вашингтоне. По его словам, антибаллистика — ключевой приоритет украинских властей.
При этом, как считает бывший польский посол на Украине Ян Пекло, визит Зеленского в Польшу обернулся нарушением дипломатического протокола. В интервью изданию Fakt он пояснил, что глава киевского режима проигнорировал встречу с президентом Польши Каролем Навроцким.
Владимир Зеленский и Дональд Туск.
AP.
© Dan Bashakov.
По пути из Вашингтона Зеленский провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которому он рассказал о деталях встреч в Белом доме и сенате США. Кроме того, стороны говорили о подготовке к зиме — возможных поставках пакетов для ПВО и энергетики. Зеленский также побеседовал с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре, с которым обсудил «возможность подтолкнуть Россию к дипломатии».
«Ситуация для Киева ухудшается».
Как отмечают аналитики, Зеленский, не получив значимой поддержки от США, продолжил свою «акцию по сбору помощи» уже в Европе.
«Поездка Зеленского в Соединённые Штаты была изначально обречена на провал, поскольку американцы не собирались оказывать Киеву какую-то значительную поддержку сверх того, что и так уже дали Украине. Зеленский ещё захотел ракеты, но это лишь его фантазии. Есть информация, что киевский режим к этой схеме хочет привлечь как раз Польшу. Но у Европы по зенитным ракетам тоже не всё гладко. Зеленский думает, что он может эту ситуацию изменить, он рассчитывает на то, что Европа отдаст свои ракеты, а Трамп, в свою очередь, передаст Европе свои. Но у Вашингтона не урегулирован конфликт на Ближнем Востоке, поэтому вряд ли он всем этим будет заниматься», — заявил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, общие заявления европейских лидеров, включая Туска, без какой-либо конкретики говорят лишь о том, что Зеленский вряд ли получит что-то сверх того, что ему уже было обещано со стороны Евросоюза.
Gettyimages.ru.
© Jakub Porzycki/NurPhoto.
Как сообщили в Еврокомиссии 30 июля, ЕК выделила Украине €3,47 млрд в виде нового транша на закупки ударных БПЛА, ракет и истребителей. Отмечается, что эти средства предоставлены в рамках военной части финансирования в размере €90 млрд. Также Совет ЕС утвердил требования к Украине для выделения €8,3 млрд до конца года.
«Но Евросоюзу всё сложнее поддерживать киевский режим на плаву. Возможно, поэтому руководство ЕС отправило Зеленского в США искать различные способы мотивировать американцев нарастить поддержку Украины. Европейцы сильно торопятся, поскольку ситуация для Киева ухудшается. И никаких прорывных решений со стороны Европы, которые могли бы значительно изменить положение дел ВСУ на фронте, не существует», — рассуждает Леонков.
«Нерешаемая проблема».
Однако, как считает аналитик, Польша не откажется «заработать на Украине» в надежде получить какие-то дивиденды от США.
«Варшава значительно потратилась на украинский проект, надеясь получить какие-то бонусы со стороны Вашингтона. Но сейчас стало ясно, что схема не работает, поскольку Соединённые Штаты явно дистанцировались от вопроса помощи Киеву. А все последние заявления Туска, думаю, можно объяснить тем, что польские военно-политические элиты до сих пор мечтают о присоединении к их стране некоторых западных украинских территорий», — говорит Леонков.
По словам военного эксперта Александра Хроленко, киевский режим изначально был «подрядчиком» в украинском конфликте, что стало для него проблемой.
«Метания Зеленского отражают глубочайший кризис на Западе, который мечтал совместными усилиями нанести России стратегическое поражение. За время конфликта было истрачено огромное количество ресурсов, запасов, включая значительные американские и европейские арсеналы. Проблема для Запада и Киева сейчас заключается в том, что российская военная промышленность кратно превосходит объёмы производства западных ВПК. И это на данном этапе совершенно нерешаемая проблема», — рассказал в комментарии RT Хроленко.
Кроме того, война США с Ираном ещё сильнее осложняет положение для Киева. «Разумеется, для Украины на этом фоне почти ничего уже не осталось», — подчеркнул Хроленко.
С его точки зрения, Зеленский неслучайно всё время твердит, что антибаллистика — ключевой приоритет Киева.
«Ситуация с ПВО на Украине плачевная, поэтому российские ВС спокойно поражают цели на всей территории, подконтрольной киевскому режиму, уничтожаются оставшаяся военная промышленность, сборочные предприятия западных ракет и беспилотников. И на этом фоне Зеленский мечется по Европе, пытаясь хоть что-то добыть, но пока что безуспешно», — отметил Хроленко.
Это происходит по причине того, что странам ЕС «отдавать больше нечего», а США этого делать не планируют по своим причинам, в числе которых дефицит ударных вооружений из-за войны с Ираном.
«И даже если бы технологии для производства Patriot были переданы Украине или какой-нибудь европейской стране вроде Польши или Германии, понадобились бы годы для реализации этого проекта, но у Киева нет столько времени», — сказал Хроленко.
Он также обратил внимание на то, что Зеленского «достаточно холодно принимали» на днях в Белом доме, а европейцы ему пожимают руку, «но денег и оружия не дают».
«Поскольку экономический кризис никто не отменял ввиду блокады дешёвых российских энергоносителей, Европа сама находится в бедственном положении. Евросоюз даже не может предоставить сразу обещанные €90 млрд, поэтому делит всё на мелкие транши, которые выделяет постепенно, чтобы поддерживать киевский режим на плаву», — заключил Хроленко.