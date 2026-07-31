«Ситуация для Киева ухудшается»: как Зеленский пытается добиться от Европы наращивания военной поддержки Украины

«Поездка Зеленского в Соединённые Штаты была изначально обречена на провал, поскольку американцы не собирались оказывать Киеву какую-то значительную поддержку сверх того, что и так уже дали Украине. Зеленский ещё захотел ракеты, но это лишь его фантазии. Есть информация, что киевский режим к этой схеме хочет привлечь как раз Польшу. Но у Европы по зенитным ракетам тоже не всё гладко. Зеленский думает, что он может эту ситуацию изменить, он рассчитывает на то, что Европа отдаст свои ракеты, а Трамп, в свою очередь, передаст Европе свои. Но у Вашингтона не урегулирован конфликт на Ближнем Востоке, поэтому вряд ли он всем этим будет заниматься», — заявил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.