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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки

Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, в Петропавловске-Камчатском они ощущались силой до четырёх баллов.

Источник: RT на русском

Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, в Петропавловске-Камчатском они ощущались силой до четырёх баллов.

Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

По их данным, землетрясение произошло в 00:53 мск 31 июля.

Эпицентр находился в 130 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 18,5 км.

Угроза цунами не объявлялась, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

28 июля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. Через некоторое время произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,1.