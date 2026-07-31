Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки

Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, в Петропавловске-Камчатском они ощущались силой до четырёх баллов.
Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
По их данным, землетрясение произошло в 00:53 мск 31 июля.
Эпицентр находился в 130 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 18,5 км.
Угроза цунами не объявлялась, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
28 июля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. Через некоторое время произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,1.