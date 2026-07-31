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Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС

Президент США Дональд Трамп объявил, что было заключено историческое соглашение, предусматривающее поэтапное разоружение всех группировок в секторе Газа, включая ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп объявил, что было заключено историческое соглашение, предусматривающее поэтапное разоружение всех группировок в секторе Газа, включая ХАМАС.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, данное решение было принято Советом мира и станет значимым шагом к обеспечению долгосрочной безопасности.

«Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности», — написал Трамп.

Он также отметил, что реализация соглашения будет осуществляться поэтапно.

Ранее Трамп сообщил, что после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ожидает вывода из Ливана израильских войск.

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