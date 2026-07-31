Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС

Президент США Дональд Трамп объявил, что было заключено историческое соглашение, предусматривающее поэтапное разоружение всех группировок в секторе Газа, включая ХАМАС.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, данное решение было принято Советом мира и станет значимым шагом к обеспечению долгосрочной безопасности.
«Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности», — написал Трамп.
Он также отметил, что реализация соглашения будет осуществляться поэтапно.
Ранее Трамп сообщил, что после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ожидает вывода из Ливана израильских войск.