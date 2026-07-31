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Трамп объявил о полном разоружении ХАМАС в секторе Газа

Совет мира под руководством Дональда Трампа достиг договоренности о полной ликвидации вооружения ХАМАС и других группировок в Газе.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что было достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе.

«Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент также отметил, что выполнение условий соглашения будет проходить поэтапно.

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