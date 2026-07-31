Трамп объявил о полном разоружении ХАМАС в секторе Газа

«Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент также отметил, что выполнение условий соглашения будет проходить поэтапно.
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