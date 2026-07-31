Маск предупредил о невозможности бюджета Испании справиться с наплывом мигрантов

Как передали ранее испанские СМИ, за последнюю неделю более 1,5 тыс. мигрантов вплавь добрались до Сеуты из Марокко, другие преодолели эту дистанцию пешком. Пока число прибывших в автономный город не уточняется. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. 31 июля Сеуту должны посетить председатель правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.