Маск предупредил о невозможности бюджета Испании справиться с наплывом мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Илон Маск раскритиковал миграционную политику Мадрида, предупредив, что расходы на нелегальных мигрантов истощат бюджет королевства.
«Весь бюджет Испании будет уничтожен нелегальными мигрантами. Это элементарная математика: Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, [обеспечивающие] уровень жизни выше, чем у 90% [населения] Земли, и тем самым создает мощный стимул для переезда в Испанию 90% [населения] Земли, а это почти 7 млрд человек», — написал он в X.
Как передали ранее испанские СМИ, за последнюю неделю более 1,5 тыс. мигрантов вплавь добрались до Сеуты из Марокко, другие преодолели эту дистанцию пешком. Пока число прибывших в автономный город не уточняется. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. 31 июля Сеуту должны посетить председатель правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.
Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для нее одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой.