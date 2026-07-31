Трамп объявил о соглашении по полному разоружению «Хамаса»

«Это соглашение — важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», — написал господин Трамп в Truth Social. Он поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах.