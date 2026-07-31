Трамп объявил о соглашении по полному разоружению «Хамаса»

Сегодня «Совет мира» достиг соглашения о полном разоружении движения «Хамас». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Соглашение будет выполняться поэтапно, сообщил президент. Как только боевики избавятся от оружия, Израиль выведет свои войска из сектора, а Международные силы по стабилизации вместе с палестинскими силовиками возьмут на себя ответственность за обеспечение безопасности в Газе, заявил господин Трамп.
«Это соглашение — важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», — написал господин Трамп в Truth Social. Он поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах.
По данным Axios, соглашение предполагает постепенную сдачу «Хамасом» тяжелого и легкого вооружения, передачу карт тоннелей и складов, а также передачу управления региону новому палестинскому технократическому правительству. Взамен руководство «Хамас» может получить амнистию, а израильские войска отодвинутся к линиям, занимаемым после прекращения огня в октябре 2025 года, пишет издание.
Руководство палестинской группировки пока не отреагировало на это заявление. Ранее «Хамас» заявил о роспуске органа, который руководил Газой на протяжении почти 20 лет, и объявил о передаче власти над регионом гражданскому правительству. При этом начать разоружение группировка отказывалась. В Израиле вчера заявили, что процесс мирного урегулирования продолжаться не будет, пока боевики не сложат оружие.