Западные СМИ оценили законопроект о новых санкциях против России и её торговых партнёров, одобренный сенатом США. Как отмечает Politico, несмотря на большое число сторонников, путь к принятию законопроекта не будет лёгким и быстрым. The New York Times предупреждает, что документ даёт президенту США Дональду Трампу слишком широкие полномочия по использованию пошлин во внешней политике. Журнал Time приводит аргументацию противников законопроекта. Санкции не повлияют на позицию Москвы, зато нанесут огромный ущерб американской экономике, отмечает сенатор Рэнд Пол в своей колонке для Fox News.
Западная пресса комментирует американский законопроект об «адских санкциях» против России, разработанный покойным союзником Трампа Линдси Грэмом* и получивший одобрение сената США. Ряд изданий выражает скептицизм и обеспокоенность по поводу возможных последствий принятия этого документа.
По сообщению Politico, голосование состоялось вскоре похорон сенатора Линдси Грэма, «который до самой своей кончины был ярым сторонником Киева».
Грэм внезапно умер 11 июля 2026 года — согласно официальному заключению, от расслоения аорты, вскоре после встречи с Зеленским в Киеве.
Отмечается, что законопроекту было присвоено имя покойного республиканца. «За» проголосовали 86 сенаторов, 12 — «против», однако «это не значит, что предстоящий путь будет лёгким, и уж точно он не будет быстрым», утверждает Politico.
«Палата представителей даже не сможет рассмотреть законопроект до тех пор, пока конгрессмены не вернутся в Вашингтон в сентябре, и тогда опасения по поводу содержащегося в документе положения о пошлинах могут сорвать его принятие. Кроме того, по-прежнему остаются препятствия в сенате, где все 100 законодателей должны прийти к договорённости, чтобы ускорить рассмотрение поправок до отъезда из города (Вашингтона. — RT)», — объясняют авторы публикации.
«Возможные препятствия на пути к принятию законопроекта об антироссийских санкциях, инициированного Грэмом».
Идея антироссийских санкций пользуется широкой поддержкой в обеих партиях, однако демократы обеспокоены тем, что законопроект даёт президенту Трампу широчайшие полномочия по введению пошлин на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ, отмечает издание.
Документ также предусматривает расширение некоторых санкций против Ирана, пишет Politico.
«Провокационное использование пошлин».
Как сообщает The New York Times (NYT), новые санкции «призваны продемонстрировать, что конгресс единодушен в своём желании наказать Россию» и «не допустить, чтобы Иран заполучил ядерное оружие».
«Однако в законопроекте спрятаны инструменты, которые дадут администрации Трампа полную свободу действий для введения высоких пошлин в отношении крупных покупателей российских энергоносителей. Эта мера восстановит некоторые полномочия в области торговли, которых господин Трамп был лишён по решению Верховного суда», — говорится в материале.
«Законопроект о санкциях дал бы Трампу новые широчайшие полномочия по введению пошлин».
NYT поясняет: если законопроект вступит в силу, он позволит Трампу ввести 500%-ные пошлины на российский импорт, который включает в себя в основном удобрения, и 100%-ные пошлины для крупнейших импортёров российской нефти и газа. При этом страны, которые «помогают России уклоняться от санкций», также могут столкнуться со 100%-ными пошлинами.
«Законопроект представляет собой очередную уступку полномочий конгресса в области торговой политики господину Трампу», — сетует газета.
При этом, по утверждению NYT, обе партии недовольны тем, что «провокационное использование пошлин» привело к ответным мерам со стороны других государств и создало атмосферу «неопределённости» для бизнес-сообщества.
Журнал Time приводит мнение сенатора-демократа Мэгги Хассан из Нью-Гэмпшира, отказавшейся голосовать за санкции, разработанные Грэмом. По её словам, законопроект «предоставляет президенту новые полномочия вводить пошлины даже для союзников (США. — RT)».
«Я не думаю, что пошлины, которые оплачиваются американским бизнесом и потребителями, помогут Украине выиграть», — приводит издание высказывание Хассан.
Голоса «против».
Time обращает внимание на то, что даже среди однопартийцев Трампа не все одобрили проект имени Линдси Грэма. «Против» проголосовал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Издание напоминает, что он критиковал и более ранние версии законопроекта. По мнению сенатора, это «очередная контрпродуктивная попытка привлечь Россию к ответственности», чреватая «экономической катастрофой».
«Единственный республиканец, проголосовавший против продвижения законопроекта об ужесточении санкций против России».
За несколько дней до голосования Пол в своей колонке для телеканала Fox News разнёс новые санкции в пух и прах.
«Не позволяйте сочувствию к Украине одурачить вас: это законопроект о пошлинах, который, похоже, был написан с такой слепой яростью, что его карательные меры, вместо того чтобы заставить Владимира Путина изменить своё поведение, сделают американские семьи беднее и повредят нашим национальным интересам», — говорится в публикации.
Республиканец отмечает, что Индия и Китай, которым угрожают так называемые вторичные санкции, являются «важнейшими торговыми партнёрами США», а вводить 100%-ные пошлины на товары из этих стран — всё равно что выстрелить себе в ногу.
«Возможно, гении, которые считают хорошей идеей проводить политику, повышающую цены в год выборов, когда главной заботой американцев является стоимость жизни, в конечном счёте не так уж умны», — констатирует Пол.
«Сенатор Рэнд Пол: вашингтонский законопроект о санкциях против России не остановит Путина — зато навредит вам».
«Что это означает на практике, можно только догадываться, — рассуждает противник законопроекта. — Недавно у нашего польского союзника возникли серьёзные дипломатические разногласия с украинским правительством, поскольку… Владимир Зеленский присвоил воинской части имя Украинской повстанческой армии** — группировки боевиков, ответственной за убийство около 100 тыс. поляков во время Второй мировой войны. Подрывает ли польское правительство позиции Украины?».
Сенатор уверен: новые санкции не заставят Москву пойти на уступки, а лишь испортят отношения Вашингтона с другими странами и «толкнут Индию прямо в объятия Китая» — конкурента США.
Как сообщает Time, помимо республиканца Рэнда Пола, против «адских санкций» проголосовали десять демократов и беспартийный Берни Сандерс.
Возможный ответ.
По мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса, русофобские настроения в Вашингтоне настолько сильны, что законопроект имени Линдси Грэма непременно будет принят, несмотря на все высказываемые опасения.
Тем не менее аналитик обращает внимание на то, что текущая версия документа, по-видимому, является «существенно разбавленной по сравнению с изначальной версией, предложенной Грэмом и (сенатором США. — RT) Блюменталем более года назад».
«От обязательного введения пошлин в отношении стран, покупающих нефть у России, мы теперь перешли к тому, что пошлины могут вводиться по усмотрению президента Соединённых Штатов», — объяснил Меркурис в эфире своего подкаста.
Обозреватель выражает сомнение в том, что принятие законопроекта существенно повлияет на политику Вашингтона. Тем не менее отмечается, что президент получит полномочия, в которых остро нуждается, после того как Верховный суд США признал введение подобных пошлин прерогативой конгресса. Именно это беспокоит американскую оппозицию.
«Они (демократы в конгрессе. — RT) спрашивают друг друга, действительно ли этот законопроект такая уж хорошая идея? Может быть, такое законотворчество конгресса позволит Трампу просто-напросто возобновить свою “тарифную войну”?» — говорится в материале.
Меркурис указывает на «колоссальный ущерб», который может понести экономика США от торговой войны на фоне кризиса поставок энергоносителей. Так, Пекин уже дал понять, что он не намерен считаться с американскими санкциями в вопросе закупок российской нефти, а враждебные шаги Вашингтона не останутся безнаказанными.
«Как мы уже видели на протяжении 2025 года, у Китая предостаточно возможностей для ответа», — оценивает обозреватель.
Помимо ответных пошлин, которые стали бы «сокрушительным ударом по американской экономике», КНР может ограничить экспорт редкоземельных металлов, критически важных для американского военно-промышленного комплекса, предупреждает Меркурис.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).