«Экономическая катастрофа»: западные СМИ — об «адских санкциях» США против России

«Палата представителей даже не сможет рассмотреть законопроект до тех пор, пока конгрессмены не вернутся в Вашингтон в сентябре, и тогда опасения по поводу содержащегося в документе положения о пошлинах могут сорвать его принятие. Кроме того, по-прежнему остаются препятствия в сенате, где все 100 законодателей должны прийти к договорённости, чтобы ускорить рассмотрение поправок до отъезда из города (Вашингтона. — RT)», — объясняют авторы публикации.