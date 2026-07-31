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Склад загорелся во Владивостоке на площади 1000 м²

Пожар произошёл на складе во Владивостоке на площади 1 тыс. кв. м.

Источник: RT на русском

Пожар произошёл на складе во Владивостоке на площади 1 тыс. кв. м.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Днепровской. На месте работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 22 человек на семь единиц техники.

Ранее в МЧС России заявили о готовности эвакуировать жителей населённого пункта Домбаровский в Оренбургской области из-за ландшафтного пожара.

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