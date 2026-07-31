Трамп пообещал вывод сил Израиля из Газы после разоружения ХАМАС

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что силы Израиля будут выведены из сектора Газа после полного разоружения формирований радикального движения ХАМАС.
«Это важный этап в выполнении плана Трампа из 20 пунктов», — отметил американский лидер в Truth Social, говоря о достигнутой, по его словам, Советом мира договоренности «о полном разоружении» отрядов ХАМАС. «Эта договоренность будет выполняться поэтапно, что будет тщательно спланировано. Когда разоружение будет завершено, израильские силы будут выведены, а международные стабилизационные силы будут взаимодействовать с палестинской полицией для обеспечения безопасности сектора Газа как для его жителей, так и для соседей», — добавил Трамп.
По словам президента США, «договоренность является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы сектором Газа, наконец, руководило новое палестинское правительство, которое будет тесно взаимодействовать с Советом мира, чтобы помочь палестинцам». «В то же время Израиль обретет ту безопасность, которой заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве плацдарма для террористических атак», — полагает американский лидер.