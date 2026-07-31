Трамп пообещал вывод сил Израиля из Газы после разоружения ХАМАС

«Это важный этап в выполнении плана Трампа из 20 пунктов», — отметил американский лидер в Truth Social, говоря о достигнутой, по его словам, Советом мира договоренности «о полном разоружении» отрядов ХАМАС. «Эта договоренность будет выполняться поэтапно, что будет тщательно спланировано. Когда разоружение будет завершено, израильские силы будут выведены, а международные стабилизационные силы будут взаимодействовать с палестинской полицией для обеспечения безопасности сектора Газа как для его жителей, так и для соседей», — добавил Трамп.