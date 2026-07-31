Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал вывод сил Израиля из Газы после разоружения ХАМАС

Президент США утверждает, что в будущем обеспечивать безопасность на территории палестинского анклава будут международные стабилизационные силы.

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что силы Израиля будут выведены из сектора Газа после полного разоружения формирований радикального движения ХАМАС.

«Это важный этап в выполнении плана Трампа из 20 пунктов», — отметил американский лидер в Truth Social, говоря о достигнутой, по его словам, Советом мира договоренности «о полном разоружении» отрядов ХАМАС. «Эта договоренность будет выполняться поэтапно, что будет тщательно спланировано. Когда разоружение будет завершено, израильские силы будут выведены, а международные стабилизационные силы будут взаимодействовать с палестинской полицией для обеспечения безопасности сектора Газа как для его жителей, так и для соседей», — добавил Трамп.

По словам президента США, «договоренность является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы сектором Газа, наконец, руководило новое палестинское правительство, которое будет тесно взаимодействовать с Советом мира, чтобы помочь палестинцам». «В то же время Израиль обретет ту безопасность, которой заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве плацдарма для террористических атак», — полагает американский лидер.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше