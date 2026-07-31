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Марочко сообщил о зачистке ВС РФ большого участка леса у Иволжанского

Военный эксперт отметил, что участок фронта у населенного пункта в последнее время является наиболее активным и успешным для российских сил.

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие расширили зону контроля и зачистили большой участок леса у Иволжанского Сумской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, участок фронта у Иволжанского в последнее время у ВС РФ очень активный и успешный.

«Именно в этом районе — у Иволжанского — наши военнослужащие расширили зону контроля и зачистили большой обширный участок лесистой местности», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы сформировали плацдарм у Иволжанского, на западе от населенного пункта ВС РФ перерезают логистику ВСУ.

Об установлении контроля над Иволжанским в Сумской области в Минобороны РФ сообщили 24 июня.

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