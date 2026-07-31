Марочко сообщил о зачистке ВС РФ большого участка леса у Иволжанского

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие расширили зону контроля и зачистили большой участок леса у Иволжанского Сумской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, участок фронта у Иволжанского в последнее время у ВС РФ очень активный и успешный.
«Именно в этом районе — у Иволжанского — наши военнослужащие расширили зону контроля и зачистили большой обширный участок лесистой местности», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы сформировали плацдарм у Иволжанского, на западе от населенного пункта ВС РФ перерезают логистику ВСУ.
Об установлении контроля над Иволжанским в Сумской области в Минобороны РФ сообщили 24 июня.