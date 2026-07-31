NYP: Трамп готов дать шанс переговорам с Ираном при условии прекращения огня

«Это основа любых переговоров — они начинаются с прекращения огня, и первым пойти на него должен Иран», — сказал источник издания. «Президент [США] очень четко дал понять, что хотел бы добиться сделки как можно скорее. Но если иранцы продолжат атаковать суда, атаковать американские базы, атаковать союзников [США] в Персидском заливе, им придется заплатить за это цену», — добавил собеседник газеты.