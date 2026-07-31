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NYP: Трамп готов дать шанс переговорам с Ираном при условии прекращения огня

Американский лидер считает, что Тегеран должен первым пойти на перемирие, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии, что Тегеран согласится на прекращение огня. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на американского чиновника.

«Это основа любых переговоров — они начинаются с прекращения огня, и первым пойти на него должен Иран», — сказал источник издания. «Президент [США] очень четко дал понять, что хотел бы добиться сделки как можно скорее. Но если иранцы продолжат атаковать суда, атаковать американские базы, атаковать союзников [США] в Персидском заливе, им придется заплатить за это цену», — добавил собеседник газеты.

По сведениям New York Post, стороны продолжают технические консультации и взаимодействуют с посредниками.

Ранее 30 июля официальный представитель пакистанского МИД Тахир Андраби заявил, что переговоры по урегулированию конфликта между США и Ираном продолжаются и Пакистан делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение условий исламабадского меморандума.

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