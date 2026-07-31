Глава комиссии США не ожидал увидеть в Петербурге последствия атак ВСУ

Кук в июне посетил Санкт-Петербург во главе американской делегации для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В день атаки он направлялся через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Зимнем дворце.
«Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», — поделился Кук.
Рассказывая о поездке, Кук высоко оценил состояние городских зданий и общую атмосферу северной столицы.
«Город выглядит прекраснее, чем когда-либо», — добавил он.