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Глава комиссии США не ожидал увидеть в Петербурге последствия атак ВСУ

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал РИА Новости, что во время июньской поездки в Санкт-Петербург не ожидал увидеть последствия атак по «такому утонченному и прекрасному городу».

Источник: РИА Новости

Кук в июне посетил Санкт-Петербург во главе американской делегации для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В день атаки он направлялся через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Зимнем дворце.

«Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», — поделился Кук.

Рассказывая о поездке, Кук высоко оценил состояние городских зданий и общую атмосферу северной столицы.

«Город выглядит прекраснее, чем когда-либо», — добавил он.

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