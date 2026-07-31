Глава комиссии США не ожидал увидеть в Петербурге последствия атак ВСУ

Кук в июне посетил Санкт-Петербург во главе американской делегации для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В день атаки он направлялся через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Зимнем дворце.