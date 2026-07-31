Школьники с сентября начнут изучать экономику разных регионов России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Учеников 6−11-х классов с 1 сентября начнут знакомить с экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями их регионов в рамках школьного курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты», сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«С 2026/27 учебного года региональный компонент в школьном курсе внеурочной деятельности “Россия — мои горизонты” станет обязательным. В программе появятся не менее восьми занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного субъекта РФ. Нововведение станет частью единой модели профориентации, которая охватит более 8,5 миллионов учеников 6−11-х классов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что региональный компонент уже апробирован в школах 75 субъектов РФ. В 2025/26 учебном году проведены 280 тематических занятий.
Особое внимание в рамках курса «Россия — мои горизонты» будет уделено знакомству школьников с аграрными профессиями. Педагоги расскажут о важности развития сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в отрасли.
«С 1 сентября на занятиях курса “Россия — мои горизонты” молодые люди будут узнавать о ведущих предприятиях, ключевых отраслях экономики и востребованных профессиях своей малой родины, знакомиться с современными производствами и успешными специалистами. Такой подход поможет детям осознанно выбрать дальнейший образовательный маршрут, а регионам — подготовить мотивированные кадры с учетом потребностей экономики», — приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
Курс внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» внедрен для всех учеников 6−11-х классов с 2023 года. На занятиях дети знакомятся с достижениями России в разных областях и востребованными профессиями. К практическим мероприятиям привлечены более 14 тысяч работодателей, которые организуют для школьников экскурсии на предприятия и профессиональные пробы.
Курс является частью единой модели профориентации «Билет в будущее». В рамках проекта для школьников также проводятся тематические часы, мастер-классы, встречи с экспертами разных отраслей и профильные мероприятия в детских лагерях.