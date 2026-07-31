Школьники с сентября начнут изучать экономику разных регионов России

Курс внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» внедрен для всех учеников 6−11-х классов с 2023 года. На занятиях дети знакомятся с достижениями России в разных областях и востребованными профессиями. К практическим мероприятиям привлечены более 14 тысяч работодателей, которые организуют для школьников экскурсии на предприятия и профессиональные пробы.