США сообщили о перехвате 24 торговых судов после возобновления блокады Ирана

По данным ведомства, военные перенаправили 24 коммерческих судна, вывели из строя два корабля и ещё два взяли на абордаж для контроля соблюдения ограничений. В CENTCOM заявили, что суда следовали в иранские порты или выходили из них.
Ранее аналитики подсчитали масштабы расходования американских средств противовоздушной обороны за пять месяцев противостояния с Ираном. В период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1503 до 1571 ракеты Patriot и от 174 до 218 перехватчиков THAAD.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.