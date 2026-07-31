В польском сейме резко высказались после ЧП на границе с Украиной

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Депутат сейма и один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен в соцсети Х раскритиковал реакцию властей на падения неопознанного объекта в Люблине.
«Официальное заявление правительства было сделано лишь после 7 утра, когда жандармерия наконец прибыла к яме в земле. К тому времени журналисты уже несколько часов звонили экспертам за комментариями, и один из журналистов прибыл на место уже в 5:50 утра. Эта страна стала мемом. Телевидение работает эффективнее и быстрее, чем социальные службы!», — написал он.
При этом издание Polsat News отметило, что до прибытия жандармов репортерам разрешали снимать место взрыва, а полиция оцепила территорию лишь через три часа.
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.
Премьер-министр страны Дональд Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в стране якобы «российской ракеты», даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.
Польские власти уже пытались обвинить Москву во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. Позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная военнослужащими ВСУ.